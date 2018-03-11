البيان الـ15 لـ"سيناء 2018": القضاء على 16 تكفيريا شديد الخطورة

أسفرت النجاحات المتتالية لخطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" على مدار الأيام الأربعة الماضية عن تحقيق النتائح الآتية:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 9 أهداف تمثل أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق والاختباء بالإضافة إلى فنطاس مياه و3 سيارات دفع رباعي مفخخة.

- القضاء على 4 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض على 3 من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء استنادًا لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء الشرفاء.

- القضاء على 12 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.

-اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيًا عٌثر بداخلهم على عدد من البنادق الآلية والذخائر والملابس العسكرية ومواد الإعاشة.

-اكتشاف مخزن تحت الأرض بقطاع العمليات برفح عثر بداخله على 34 صاروخ "جراد وكورنيت وأهرام" و4 دانات "أر بي جي" وكميات كبيرة من مادتي"سي فور" و"تي إن تي" شديدة الانفجار.

-ضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد عثر بداخلها على 70 عبوة مضادة للأفراد و200 مفجر وكميات من الأدوات المواد الكيميائية شديدة الانفجار وأجهزة اتصال لاسلكية.

-قيام عناصر المهندسين العسكرين باكتشاف وتدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل في المنطقة الحدودية وتفجير وأبطال مفعول 34 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

-تدمير 285 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والإطارات وقطع الغيار وكتب تدعو للفكر التكفيري ووحدة إرسال لاسلكية ومركز إعلامي.

-ضبط وتدمير والتحفظ على 6 سيارات أنواع وتدمير 32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

-اكتشاف وتدمير 6 مزارع للبانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 4680 كيلو جراما من المواد المخدرة المعدة للتداول.

-كما واصلت القوات البحرية حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها حيث تمكنت بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من ضبط سفية تجارية بمنطقة الإنتظار وعثرت بداخلها على 3.5 طن من مخدر الحشيش مخبأة داخل بدن السفينة.

-كما تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية برصد وتدمير 5 سيارات دفع رباعي خلال محاولتها التسلل داخل الأراضي المصرية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي.

-وتواصل المجموعات القتالية المشتركة من المجموعات القتالية للجيش والشرطة تنظيم 610 من الدوريات والكمائن غير المدبرة في جميع أنحاء الجمهورية.

واستمرارًا لجهود أجهزة الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية والمواد التموينية للمواطنين من أبناء مناطق شمال ووسط سيناء تواصل القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية دفع القوافل الغذائية وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة لخدمة أهالي سيناء.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط صف ومجند وإصابة ضابط وضابط صف و4 مجندين في أشرف ساحات النضال والتضحية.

وتستمر القوات المسلحة والشرطة بذل كل غالٍ لرفعة الوطن وسلامة شعبه الكريم.