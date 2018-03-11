أرزوقية الانتخابات| موسم "السوشيال ميديا".. وعفيفي: لتوجيه المرشح

"السوشيال ميديا" إحدى المهن التي باتت أساسية في العصر الحالي بمصر، خاصة بعد ثورة 25 يناير والتي ساهمت وسائل الإعلام الاجتماعية في الحشد لها وتوصيلها للعالم، ومن حينها صارت "مهنة" لدى كثيرين لاعتماد أصحاب الأعمال في التسويق لتجارتهم عبرها، ولم تهمل دورها السياسي في كونها مادة للترويج السياسي لا خلاف عليها.

ممتهني "السوشيال ميديا" يعتبروا من "أرزوقية الانتخابات" الذين ينتظرون الموسم الانتخابي في شكله البرلماني أو الرئاسي للاسترزاق عليه، وخاض التجربة أحمد عفيفي بإدارة للدعاية على "السوشيال ميديا" للدكتور سمير غطاس، النائب البرلماني، وقت الانتخابات البرلمانية في 2015، وإن اعتبرها هدية منه لمرشح دائرته وصديقه لعمله في ذلك المجال ولكن من الناحية التجارية.

يقول عفيفي، لـ"الوطن"، إنه انخرط في العمل السياسي وتحديدًا في الشق الدعائي منذ العام 2011 لشغله منصب منسق إقليمي بين المحافظات للمرشحين في الدلتا مع حزب المصريين الأحرار، ويرى أن الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي باتت جزءًا أساسيًا حيث درسها 7 سنوات وتعامل مع أشخاص من دول مختلفة في ذلك المكان.

يرى عفيفي أن "السوشيال ميديا" ليست عبارة عن منشور وانتهى ولكنه يستطيع من خلال استغلال أدواته في توجيه المرشح كإجراء استطلاعات الرأي ومراقبة الميول، فالسياسة كالتجارة بالنسبة لهذا المجال في النهاية هي بيع وشراء ولكن بصورة أكبر وأوسع وتتعدد استخداماتها للوصول إلى المرشحين، وتفاصيل كثيرة من هذا النوع.