موجز 3 صباحا| ندب خبير في دعوى منع ظهور مرتضى و"الهند على النيل" اليوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بندب خبير من الهيئة الوطنية للإعلام، في الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، والتي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، قبل الفصل في الدعوى.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية، كل من وزير الاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار.

وذكر عباس في دعواه، أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في القنوات الفضائية كضيف للتحاور في الكثير من البرامج، لا هم له سوى توجيه السباب له بدون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر عدد من المحاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم "26133 لسنة 2014"جنح العجوزة.

من جهة أخرى، تقيم جامعة عين شمس، غدا الإثنين، فعاليات يوم الهند على ضفاف النيل، في إطار دعم وتوثيق الروابط الثقافية بين الحضارتين المصرية والهندية، برعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، وبرئاسة كلا من الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

ويشهد اليوم مجموعة متنوعة من الفعاليات تحت إشراف سمير عبدالناصر أمين عام الجامعة، وبالتنسيق مع الدكتور هند الهلالي من بينها ورشة عمل اليوجا، ويعقبها ورشة عمل بوليود، ثم تختتم فعاليات اليوم بحفل لفرقة KABIR CAFE اعتبارًا من الرابعة عصرًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

اليوم.. الهند على ضفاف النيل بجامعة عين شمس

ندب خبير من "الوطنية للإعلام"في دعوى منع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا

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