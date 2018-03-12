القاهرة تحطم عربات "الكارو".. وأصحابها: "عاوزين ناكل عيش بالحلال"

قال خالد المحمدي، رئيس حي المطرية، إن الحكومة قررت إخلاء القاهرة من عربات "الكارو".

وأضاف المحمدي، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن عربات "الكارو" مظهرها غير حضاري وغير مناسب للقرن الـ21.

وأوضح أنه يتم مصادرة عربات "الكارو"، ويتم إتلاف العربة وتسليم الدواب لجمعية الرفق بالحيوان.

وعن كون عربات الكارو هي المصدر الوحيد لرزق العاملين عليها، قال المحمدي إن "هناك مبادرة بالتعاون مع بنك مصر لمنح أصحاب العربات الكارو قروض للحصول على تيروسيكل".

وتابع: "أنا بنفذ قرار وبنفذ قانون وبنحط أكل العيش في النص، وأكل العيش بوسائل كتيرة جدًا".

من جهة أخرى أعرب عدد من سائقي عربات "الكارو" عن رغبتهم في توفير فرص عمل لهم، خاصة أنهم يتربحون من الحلال عبر العربات، مضيفين: "معناش شغلة غيرها دي، وهنعمل إيه يعني، هنسرق؟، وعايزين بديل ناكل منه عيش بالحلال".