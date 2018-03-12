ضبط متهمين هاربين مطلوبين في قضيتي تبديد وسرقة مواشي بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط متهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضيتي تبديد، وسرقة مواشي، في حملة أمنية، بمركزي سنورس، وأبشواي، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، بضبط كلا من "حمادة.ا.أ" (31 سنة-فلاح) ومقيم بقرية فيدمين، بمركز سنورس، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد، و"أيمن.ع " (30 سنة)، ومقيم بقرية فيدمين أيضا والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية رقم 3390 لسنة 2018م جنح مركز شرطة أبشواي بتهمة سرقة مواشي.

أحيلا المتهمين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.