وزير الصحة: نعمل على مشروعات تحول مصر لقصص نجاح بمجالات الإنتاج الطبي

قال الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن وزارته تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في إنشاء مشروع مصنع السرنجات، ومصنع الأورام، ومصنع أمصال أنفلونزا الطيور، وغيرها من المشروعات التي تحول مصر لقصص نجاح في مجالات الإنتاج الطبي.

ووصف عمادالدين الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي بـ"الأخ الأكبر في مجلس الوزراء"، مشدداً على أنه يساند دائماً وزارة الصحة والسكان في خدمة المواطن والمريض المصري.

جاء ذلك خلال احتفال توقيع عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف بين الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، وهيئة الإنتاج الحربي، وشركة أبو ظبي للمستلزمات الطبية، ضمن الخطة القومية للقضاء علي فيروس سي، المنعقد حالياً، في مقر الشركة القابضة للمستحضرات الطبية واللقاحات "فاكسيرا".

ولفت عماد الدين إلى أن مصر كانت تلجئ للاستثمار من خلال البيع والشراء، ولكن الإنتاج لم يكن بالصورة التي نراها حالياً.