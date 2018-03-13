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الوطن

موجز الـ3 صباحا| ماكرون يتصل بالسيسي.. والأهلي: السعيد لم يجدد بعد

اليوم AM 03:08
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ3 صباحا| ماكرون يتصل بالسيسي.. والأهلي: السعيد لم يجدد بعد

السيسي وماكرون

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تعزيز العلاقات "المصرية- الفرنسية" المتميزة على مختلف الأصعدة الثنائية، وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات، لا سيما في ضوء ما أسفرت عنه زيارة الرئيس إلى فرنسا في أكتوبر الماضي من نتائج إيجابية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا آخر تطورات جهود مكافحة الإرهاب، فضلا عن المستجدات على صعيد الوضع الراهن في عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ليبيا وسوريا.

من جهة أخرى، هنأ شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، جمهور النادي والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الحصول على الدوري جاء بعد جهد كبير وشاق استطاع النادي الأحمر من خلاله حسم الدوري قبل 6 أسابيع من انتهائه، للمرة الثالثة له على التوالي.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن ملف اللاعب عبد الله السعيد أخذ أكبر من حجمه، موضحًا أن مجلس إدارة النادي كان له تعليق خاص بوجود تقصير لعدم تجديد العقود للاعبين، حيث إنه كان من المتعارف عليه في النادي أن يتم توقيع العقود قبل انتهائها بعام كامل، ولكن المجلس الجديد جاء متأخرا في ذلك.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

عاجل السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

بالفيديو متحدث "الأهلي" يكشف الموقف النهائي لعبد الله السعيد

"الإعلام في النزاعات المسلحة" ندوة لـ"العربية لحقوق الإنسان" في جنيف

12 سفيرا وملحقا ثقافيا يشاركون بمهرجان الشعوب للطلاب الوافدين

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي سكريبال في لندن

 

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