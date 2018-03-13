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الوطن

"فعاليات نابلس" تدين استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة

اليوم PM 04:49
كتب: وكالات
"فعاليات نابلس" تدين استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة

موقع محاولة الاغتيال

أدانت فعاليات نابلس، اليوم، استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، بعبوة ناسفة عقب دخوله قطاع غزة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

جاء ذلك خلال وقفة وسط مدينة نابلس، ضد استهداف موكب رئيس الوزراء، بمشاركة محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية ورجال الدين.

وحمّل محافظ نابلس أكرم الرجوب، حركة حماس المسؤولية كاملة عن ما حدث في قطاع غزة، واستهداف موكب رئيس الوزراء. وقال: "اليوم تقف نابلس لتؤكد أن ما حدث في غزة جريمة نكراء تستهدف وحدة وكرامة الشعب الفلسطيني، وهناك فئة ضالة تريد ضرب الوحدة وتحقيق المصالحة".

وطالب الرجوب، حركة حماس، بالكشف عن الفاعلين ومن يقفون خلف هذه الحادثة، إن كانت تستطيع ذلك؟. وقال: "على حماس أن تكون صريحة، وأنا أشك في ذلك، وتقول من المسؤول عن عملية استهداف موكب الحمد الله الذي كان ذاهبا لافتتاح محطة لتحلية المياه".

وأكد محافظ نابلس، الوقوف خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تتسق مع أهداف الاحتلال. وأضاف: "هم يريدون إغراقنا في متاهات جديدة، وهذا ما يريده الاحتلال، وهناك مؤامرة على الشعب والمقدسات والمصالحة".

بدوره، قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، نصر أبوجيش، إن هذه الجريمة مدانة من قبل كل الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، والاعتداء على قادة الشعب يعتبر اعتداء على الكل الفلسطيني، وهذه الجريمة لن تمر مرور الكرام.

وتابع أبوجيش، قائلا إنّ وحدتنا وإرادتنا رمز قوتنا، واستهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يحمل قضايا إنسانية ووطنية لأهلنا في غزة، مدانة وتتسوق مع جرائم الاحتلال.

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