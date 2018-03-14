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الوطن

برلماني يطالب "الداخلية" بالتحري عن حرائق كفر الشيخ: حسانين "دجال"

اليوم AM 05:28
كتب: شريف سليمان
برلماني يطالب "الداخلية" بالتحري عن حرائق كفر الشيخ: حسانين "دجال"

البرلماني إبراهيم القصاص

نفى إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، حديثه عن اتهام أهل قرية 17 بكفر الشيخ، التي تشتعل فيها النيران بدون أسباب، بزنا المحارم، مؤكدًا أنه لم يتلفظ بأي قول ضد أهل قريته، وأن الدجالين هم من قالوا أن الحرائق سببها المعاصي.

وأضاف القصاص، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أنه طلب إبعاد اتهام أهالي القرية بالشعوذة والدجل، وأن الدجالين كانوا يعملوا على إيقاع أهالي القرية في الخطأ.

وأكد أن علاء حسانين، الذي تدخل لإخماد الحرائق، دجال، لافتًا إلى أنه رفض دخول "حسانين" القرية، ولذلك لم يذهب هو، مضيفًا: "مصر في حالة حرب، والأعداء يتربصون بها وبالرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحتاج لأن نتفرغ للانتخابات الرئاسية لأن ما يحدث يعطل عن التفرغ لها".

وطالب البرلماني، وزارة الداخلية بالتحري عن الحرائق التي حدثت في القرية، وتكثيف جهود البحث لضبط الفاعل، متابعًا: "حدثت حرائق في مركز سيدي سالم وكان ورائها مختل عقليًا".

ونوه بأن علاء حسانين لا يتواجد في مكان إلا ويكون به آثار، لافتًا إلى أنه قام بالنصب على مواطنين تحت مسمى "الزئبق الأحمر".

 

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