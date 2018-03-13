الجندي: انتخابات المحليات عقب صدور القانون من البرلمان

قال اللواء أبو بكرالجندي، وزير التنمية المحلية، إن إجراء انتخابات المحليات تأتي عقب الموافقة على قانون المحليات من مجلس النواب، ومن المحتمل أن يتم ذلك عقب انتخابات الرئاسة.

وأضاف الجندي، خلال المؤتمر الصحفي بمقر ديوان عام الوزارة، أننا ننتظر صدور القانون لإجراء الانتخابات، وإحداث نقلة كبيرة في أداء المحليات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفي أن هناك تعاون تام مع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، للانتهاء من القانون في أٌقرب فرصة، وتحقيق جزء كبير من اللامركزية، مؤكدًا انه فور إصدار القانون يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإجراء انتخابات المحلية.