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الوطن

بالفيديو| الإبراشي لداعية هاجم محمد صلاح: تخاصمون البهجة وتنشرون الفتن

اليوم AM 08:19
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| الإبراشي لداعية هاجم محمد صلاح: تخاصمون البهجة وتنشرون الفتن

محمد صلاح

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على هجوم الداعية الإسلامي هشام البيلي، نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بدعوى ارتكاب المعاصي والاشتراك في المقامرات. 

وقال الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، الذي يُذاع عبر فضائية "دريم": "صلاح يقدم عملًا إنسانيًا رائعًا مختلطًا بالرياضة، وهذا ما تقدره أوروبا كثيرًا، ويعتبر أحد ممثلي مصر بدول أوروبا". 

وأضاف: "شاهدت نماذج كثيرة لمتطرفين وإرهابيين في لندن، يشوهون صورة الإسلام، لكن الحقيقة أن صلاح أفضل منهم جميعًا، فالإسلام ليس بن لادن أو البغدادي أو داعش". 

وتابع: "بعض التيارات السلفية المتشددة تعيش حالة خصام مع الحياة والبهجة، ويختلقون الأزمات والمشاكل بصفة دائمة لبث الفتن، كما يعادون البناء والتقدم لأنهم لا يعيشون الواقع الذي نعيشه".

 

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