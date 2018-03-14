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الوطن

رامي جان: تركيا تستخدم الإخوان للقضاء على "الأفكار الأتاتوركية"

اليوم AM 07:54
كتب: شريف سليمان
رامي جان: تركيا تستخدم الإخوان للقضاء على "الأفكار الأتاتوركية"

رامي جان

قال رامي جان، الإعلامي العائد من قناة مكلمين في تركيا، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحتضن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والنشطاء السياسيين والإعلاميين المحسوبين عليها.

وأضاف جان، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "الـ10 مساء": "أردوغان يستفيد كثيرًا من الإخوان وقطر دون أن يدفع أي شيء، فهو حصل على مليارات الدولارات من قطر دون أن يدفع شيئًا إلا إرسال 200 فرد من القوات المسلحة التركية". 

وتابع: "أردوغان استفاد من المدارس التي أنشأها الإخوان في تركيا، لأنه يحاول تغيير الأفكار الأتاتوركية العلمانية بأخرى إسلامية، وهو يحاول تغيير مناهج التعليم كما فعل الإخوان في مصر".

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