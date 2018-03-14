"أقباط من اجل الوطن": الدعوة لمقاطعة الانتخابات خيانة للوطن

دعا الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، كل الجاليات المصرية في كل دول العالم للتواجد بكثافة أيام 16 و17 و18 مارس الجاري أمام اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، من أجل إيصال رسالة إلى كل العالم بإن مصر تمضي في مسارها الصحيح نحو دولة ديمقراطية يحترم شعبها أي استحقاق دستوري.

وقال الاتحاد، في بيان له، إنه يدعم اعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الانجازات الكبيرة التي تحققت خلال الأربع أعوام الماضية.

وقال كريم كمال، رئيس الاتحاد، إن مشاركة المصريين في الخارج والداخل واجب وطني ورسالة لكل العالم بان شعب مصر يدعم العملية الديمقراطية، وأن الاتحاد توصل مع العديد من الجاليات المصرية في الخارج لحثهم علي المشاركة في الانتخابات ووجد تفاعل كبير من الجاليات المصرية في الخارج.

وأضاف "كمال" أن أي دعوة لمقاطعة الانتخابات هي خيانة للوطن ولا يستحق من يدعو للمقاطعة ان يحمل الجنسية المصرية.