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الوطن

المجمع الطبي للقوات المسلحة يستقبل خبراء في جراحات الأذن أبريل المقبل

اليوم AM 11:06
كتب: مروة عبد الله
المجمع الطبي للقوات المسلحة يستقبل خبراء في جراحات الأذن أبريل المقبل

صورة ارشيفية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة في المعادي الأستاذ الدكتور جاك مانيو خبير جراحات الأذن الدقيقة، وأورام قاعدة الجمجمة، وزراعة القوقعة بجامعة مارسليا في فرنسا، والأستاذ الدكتور أليساندرا روسو خبيرة جراحات التكميل وتشوهات الأذن الخارجية، في الفترة من 6 حتى 20 أبريل المقبل.

كما يستضيف المجمع الأستاذ الدكتور أندرو الشيسني خبير الأمراض الجلدية المزمنة "الثعلبة والبهاق والصدفية" بجامعة كوفنتري في إنجلترا، في الفترة من 13 حتى 27 أبريل المقبل.

وتستقبل المستشفى حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميا عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

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