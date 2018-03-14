تسجيل الدخول

الوطن

رئيس جامعة القاهرة: تحويل الإجراءات المالية لـ"التعاملات الإلكترونية"

منذ 58 دقيقة
كتب: أميرة فكري
رئيس جامعة القاهرة: تحويل الإجراءات المالية لـ"التعاملات الإلكترونية"

رئيس جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة شهدت تحولًا سريعًا في النظام الإلكتروني في التعاملات المالية للجامعة، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة شدد على أن تكون كل حسابات الجامعة من أي نوع داخل حسابات البنك المركزي، ضمن الشفافية وعمليات الإصلاح المالي والإداري داخل الجامعة.

وأضاف الخشت، في بيان رسمي، أن التحول الإلكتروني للنظام المالي سيسهل على الطلاب إجراءات تسديد الرسوم الدراسية بدلا من الوقوف في طوابير على شبابيك الموظفين، مشيرا إلى أن الجامعة ستحول كل التعاملات المالية سواء مع الطلاب أو أي من المتعاملين معها من الخارج عن طريق التعاملات المالية الإلكترونية.

أخبار متعلقة

خريج جامعة القاهرة.. 15 معلومة عن هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني

خريج جامعة القاهرة.. 15 معلومة عن هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني
رئيس جامعة القاهرة: مصر تسير بقوة وسرعة على طريق التنمية

رئيس جامعة القاهرة: مصر تسير بقوة وسرعة على طريق التنمية
رئيس جامعة القاهرة لـ الشباب: هل الحالة التي وصلت لها الدراما ترضيكم؟

رئيس جامعة القاهرة لـ الشباب: هل الحالة التي وصلت لها الدراما ترضيكم؟
رئيس جامعة القاهرة: التعامل مع الشخصية الإرهابية يستدعي معرفة سماتها

رئيس جامعة القاهرة: التعامل مع الشخصية الإرهابية يستدعي معرفة سماتها
رئيس جامعة القاهرة: الإرهاب يعتمد على فكرة الضربة العمياء

رئيس جامعة القاهرة: الإرهاب يعتمد على فكرة الضربة العمياء

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تحركات في واشنطن لاستثناء مصر من قرار رسوم ترامب على واردات الصلب

تحركات في واشنطن لاستثناء مصر من قرار رسوم ترامب على واردات الصلب

"تقافة سوادة المنيا" يستعد لعيد الأم بـ"تصميم كروت معايدة"

"تقافة سوادة المنيا" يستعد لعيد الأم بـ"تصميم كروت معايدة"

"إعلام زفتى" ينظم ندوة بشأن زراعة المليون ونصف فدان واستصلاح الأراضي

"إعلام زفتى" ينظم ندوة بشأن زراعة المليون ونصف فدان واستصلاح الأراضي

عثمان الخشت يوجه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد مستشفيات جامعة القاهرة 

عثمان الخشت يوجه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد مستشفيات جامعة القاهرة 

"الوطنية": الكويت وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا الأكثر في الكثافة التصويتية

"الوطنية": الكويت وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا الأكثر في الكثافة التصويتية

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل