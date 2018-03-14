رئيس جامعة القاهرة: تحويل الإجراءات المالية لـ"التعاملات الإلكترونية"

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة شهدت تحولًا سريعًا في النظام الإلكتروني في التعاملات المالية للجامعة، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة شدد على أن تكون كل حسابات الجامعة من أي نوع داخل حسابات البنك المركزي، ضمن الشفافية وعمليات الإصلاح المالي والإداري داخل الجامعة.

وأضاف الخشت، في بيان رسمي، أن التحول الإلكتروني للنظام المالي سيسهل على الطلاب إجراءات تسديد الرسوم الدراسية بدلا من الوقوف في طوابير على شبابيك الموظفين، مشيرا إلى أن الجامعة ستحول كل التعاملات المالية سواء مع الطلاب أو أي من المتعاملين معها من الخارج عن طريق التعاملات المالية الإلكترونية.