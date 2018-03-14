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الوطن

أسعار النفط تواصل الهبوط بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي

منذ 52 دقيقة
كتب: وكالات
أسعار النفط تواصل الهبوط بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي

النفط

واصلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، الخسائر التي منيت بها في اليومين الماضيين مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 60.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش منخفضا ست سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، عن الإغلاق السابق، وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 64.47 دولار للبرميل بانخفاض قدره 17 سنتا، أو ما يعادل 0.26%.

وخسر برنت والخام الأمريكي نحو 1.5 بالمئة و2.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع حيث تضررت الأسعار من مخاوف بشأن ارتفاع مطرد في إنتاج الولايات المتحدة أسهم أيضا في زيادة المخزونات، وارتفع الإنتاج الأمريكي بنحو الربع منذ منتصف عام 2016 إلى 10.37 مليون برميل يوميا لتتفوق الولايات المتحدة بذلك على السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.

ووفقا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع ارتفاع الإنتاج الأمريكي فوق 11 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2018 ليتجاوز إنتاج روسيا أكبر منتج للخام في العالم، وأعلنت الصين يوم الأربعاء أن إنتاجها المحلي من النفط خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط انخفض 1.9% على أساس سنوي إلى 30.37 مليون طن، أو ما يعادل 3.77 مليون برميل يوميا. في الوقت ذاته ارتفع استهلاك الخام 7.3 بالمئة إلى 93.4 مليون طن، وهو ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الواردات.

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