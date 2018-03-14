"داخلية غزة" تشكّل لجنة تحقيق لكشف ملابسات تفجير موكب "الحمد الله"

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، (تديرها حركة حماس) اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات حادث تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، صباح أمس، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقال إياد البزم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريح مقتضب نقلته وكالة "الأناضول" التركية:" تم تشكيل لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني لكشف ملابسات الجريمة، في إطار متابعة التحقيقات في حادث استهداف موكب رئيس الوزراء".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع "عدد من المشتبه بهم للوصول للفاعلين".

وتعرّض موكب "الحمد الله" ومرافقين له، بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، صباح أمس الثلاثاء، لتفجير، أثناء المشاركة في افتتاح محطة لتنقية المياه في غزة.

وأسفر التفجير عن إصابة ستة أشخاص، وفق "الحمد الله"، فيما لم تتبن أي جهة هذا التفجير.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، حماس، مسؤولية الهجوم، الذي أدانته الأخيرة، واستنكرت في الوقت نفسه تحميلها المسؤولية.