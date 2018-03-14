وكالة إثيوبية: اليابان قدمت مساعدات لأديس بابا بأكثر من 22 مليون دولار

قدمت حكومة اليابان مساعدات جديدة بأكثر من 22.8 مليون دولار لإثيوبيا من خلال برامج الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن السفارة اليابانية فإن اليابان ستواصل انقاذ الارواح وذلك من خلال تقديم مساعدات انسانية للاجئين والمشردين داخليا وغيرهم من الضعفاء المتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات،وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية.

وذكر البيان، أن حكومة اليابان تعتبر المساعدة شكلاً من أشكال بناء القدرات مما سيساعد اثيوبيا على ان التكيف وان تصبح أكثر مرونة.

وأضاف البيان أن اليابان ملتزمة بتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، كما أفاد البيان أن اليابان ستواصل تقديم الدعم لإثيوبيا وذلك كجزء من جهودها لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.