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الوطن

موجز 3 صباحا| الأوقاف تحذر من الميكرفون.. ووالد مريم يكشف تفاصيل موتها

اليوم AM 03:22
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 3 صباحا| الأوقاف تحذر من الميكرفون.. ووالد مريم يكشف تفاصيل موتها

وزارة الأوقاف

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث حذرت وزارة الأوقاف من استخدام مكبرات الصوت الخارجية في غير الأذان وخطبة الجمعة، والاقتصار فيما عدا ذلك على السماعات الداخلية، وعلى أن يكون استخدام مكبر الصوت الخارجي أو الداخلي على قدر الحاجة دون أي مبالغة.

وطالبت الوزارة في بيان لها، جميع العاملين كل في نطاق مسؤوليته بعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتكليف جميع القيادات والمفتشين بمتابعة مدى الالتزام بهذه التعليمات، واتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة.

من جهة أخرى، قال المهندس حاتم عبد السلام، والد الطالبة مريم التي توفيت بعد الاعتداء عليها من قبل زميلات لها، إن الوفاة سببها الإهمال الطبي من قبل أطباء المستشفى التي دخلتها.

وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" لم أجد من يستجب لمناشدتي منذ أول يوم دخلت بها المستشفى، مؤكدًا أن السلطات في لندن لم تقم بأي تحقيقات جادة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الطالبات اللواتي اتهمن بالاعتداء على ابنته التزمن الصمت في التحقيقات لتضليل العدالة، مشيرا إلى أنه يوجد مقطع فيديو يثبت الاعتداء، ورغم ذلك البنات خرجن وذهبن إلى بيوتهن.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

"الأوقاف" تحذر من استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان وخطبة الجمعة

والد "مريم": ابنتي توفيت بسبب الإهمال الطبي.. والمعتديات خرجن لبيوتهن

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