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الوطن

موجز 9 صباحا| جميل يدعو الدولة لبعث الأمل بنفوس المعاقين.. وطقس اليوم

منذ 7 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 9 صباحا| جميل يدعو الدولة لبعث الأمل بنفوس المعاقين.. وطقس اليوم

المستشار محمد جميل

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث دعا المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تكاتف وتعاون كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال أعمال لنبعث الأمل في نفوس ابناء مصر من ذوي الإعاقة وجعل عام 2018 عاما فارقا في مسيرة حصولهم على حقوقهم حتى يكونوا أشخاصًا قادرين على خوض معترك الحياة وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى أهدافهم وغاياتهم. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمس بالتعاون مع جامعة الزقازيق للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية بجامعة الزقازيق بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق.

من جهة أخرى،  يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تصل لحد الضباب على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

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