تسجيل الدخول

الوطن

سكرتير "الصحفيين": حضور 25% من الأعضاء شرط اكتمال عمومية الغد

منذ 38 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
سكرتير "الصحفيين": حضور 25% من الأعضاء شرط اكتمال عمومية الغد

نقابة الصحفيين - صورة أرشيفية

تعقد نقابة الصحفيين، غدا، الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية في العاشرة صباحا، ويتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة مارس 2017، وتقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2017 حتى فبراير 2018، فضلا عن اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2018.

كان مجلس النقابة أعلن عدم اكتمال الجمعية العمومية التي كان مقررا عقدها 2 مارس الجاري؛ لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين، إعمالا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه يشترط لاكتمال النصاب غدا حضور 25% من الأعضاء، وإذا لم تكتمل تؤجل أسبوعين، بحيث تعقد الجمعية العمومية في 30 مارس الجاري، وفي حالة عدم اكتمالها أيضا يقرر المجلس ما يراه مناسبا، "إذ يعد ذلك تفويضا من الجمعية العمومية لمجلس النقابة"، حسبما أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين في تصريح سابق له.

ولفت زكريا، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن النقابة ارسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.

أخبار متعلقة
ضياء رشوان: حالات القبض على الصحفيين في مصر "ضئيلة"

ضياء رشوان: حالات القبض على الصحفيين في مصر "ضئيلة"
نقيب الصحفيين: قانون جديد لضم المحرر الإلكتروني للنقابة

نقيب الصحفيين: قانون جديد لضم المحرر الإلكتروني للنقابة
موسى مصطفى موسى يعد برفع بدل الصحفيين لـ5 آلاف جنيه حال فوزه بالرئاسة

موسى مصطفى موسى يعد برفع بدل الصحفيين لـ5 آلاف جنيه حال فوزه بالرئاسة
نقيب الصحفيين: تكليف الشؤون القانونية بمتابعة قضية مي الصباغ ودعمها

نقيب الصحفيين: تكليف الشؤون القانونية بمتابعة قضية مي الصباغ ودعمها
نقيب الصحفيين: خيري رمضان يعود لبرنامجه الأسبوع المقبل

نقيب الصحفيين: خيري رمضان يعود لبرنامجه الأسبوع المقبل
نقيب الصحفيين: اتفق مع ملك البحرين في أن الربيع العربي مؤامرة

نقيب الصحفيين: اتفق مع ملك البحرين في أن الربيع العربي مؤامرة
أبو كيلة: نقابة الصحفيين تقدم كل الدعم القانوني لـ"أحمد الخطيب"

أبو كيلة: نقابة الصحفيين تقدم كل الدعم القانوني لـ"أحمد الخطيب"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

ضبط 500 كيلو حلاوة طحينية وسكر بمصنع غير مرخص في البحيرة

ضبط 500 كيلو حلاوة طحينية وسكر بمصنع غير مرخص في البحيرة

"مياه القاهرة": انقطاع الخدمة 16 ساعة عن 13 منطقة في جسر السويس بعد غد

"مياه القاهرة": انقطاع الخدمة 16 ساعة عن 13 منطقة في جسر السويس بعد غد

والد شهيد يتقدم باستقالته من "التعليم" ويطلب الالتحاق بالقوات المسلحة

والد شهيد يتقدم باستقالته من "التعليم" ويطلب الالتحاق بالقوات المسلحة

اليوم.. مؤتمر جماهيري لــ"مستقبل وطن" بالدقهلية لدعم السيسي

اليوم.. مؤتمر جماهيري لــ"مستقبل وطن" بالدقهلية لدعم السيسي

بالفيديو| ساندرا نشأت في برومو جلسة حوارية مع السيسي

بالفيديو| ساندرا نشأت في برومو جلسة حوارية مع السيسي

اختيارات الوطن

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

الأكثر قراءة

عاجل