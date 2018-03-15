سكرتير "الصحفيين": حضور 25% من الأعضاء شرط اكتمال عمومية الغد

تعقد نقابة الصحفيين، غدا، الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية في العاشرة صباحا، ويتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة مارس 2017، وتقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2017 حتى فبراير 2018، فضلا عن اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2018.

كان مجلس النقابة أعلن عدم اكتمال الجمعية العمومية التي كان مقررا عقدها 2 مارس الجاري؛ لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين، إعمالا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه يشترط لاكتمال النصاب غدا حضور 25% من الأعضاء، وإذا لم تكتمل تؤجل أسبوعين، بحيث تعقد الجمعية العمومية في 30 مارس الجاري، وفي حالة عدم اكتمالها أيضا يقرر المجلس ما يراه مناسبا، "إذ يعد ذلك تفويضا من الجمعية العمومية لمجلس النقابة"، حسبما أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين في تصريح سابق له.

ولفت زكريا، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن النقابة ارسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.