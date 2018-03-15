تسجيل الدخول

الوطن

بدء جلسة محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة بالمقطم بتهمة قتل "عفروتو"

منذ 17 دقيقة
كتب: علاء يوسف
بدء جلسة محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة بالمقطم بتهمة قتل "عفروتو"

صورة أرشيفية

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين جلسة محاكمة معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بالقسم فى اتهامهم بقتل "محمد عبد الحكيم" الشهير بـ"عفروتو"عن طريق ضربهما له عمدا.

تضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة بأن النقيب "محمد. س" معاون مباحث المقطم، و"محمد. أ" أمين شرطة بقسم المقطم، ضربا في 5 يناير الماضي، "محمد عبدالحكيم" الشهير بـ"عفروتو" عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط الشرطة) ركلات استقرت في الصدر فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.

وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

 وكشف تقرير الطب الشرعي إصابة القتيل بكسر في الضلع الأيسر ما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف دموي شديد في البطن.

 وأكدت تحريات المباحث الجنائية والأمن العام تورط المتهمين فيما أكد شاهدين من أصدقاء عفروتو وشهود كانوا متواجدين في قسم الشرطة ورئيس مباحث المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، تورط المتهمين في مقتل "عفروتو".

أخبار متعلقة

وصول معاون مباحث المقطم وأمين الشرطة المتهمين بقتل "عفروتو" للمحكمة

وصول معاون مباحث المقطم وأمين الشرطة المتهمين بقتل "عفروتو" للمحكمة
إخلاء سبيل 36 متهما بمحاولة اقتحام قسم المقطم بعد مقتل "عفروتو"

إخلاء سبيل 36 متهما بمحاولة اقتحام قسم المقطم بعد مقتل "عفروتو"
تأجيل محاكمة معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بـ"قتل عفروتو" لـ15 مارس  

تأجيل محاكمة معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بـ"قتل عفروتو" لـ15 مارس  
المدعي بالحق المدني بقضية "عفروتو" يطلب 100 ألف جنيه على سبيل التعويض

المدعي بالحق المدني بقضية "عفروتو" يطلب 100 ألف جنيه على سبيل التعويض
والدة "عفروتو" وشقيقتيه يطلبن حضور الجلسات بعد منعهن.. والقاضي يوافق

والدة "عفروتو" وشقيقتيه يطلبن حضور الجلسات بعد منعهن.. والقاضي يوافق

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

ضبط هارب من السجن المؤبد في قضية مخدرات بالبحيرة

ضبط هارب من السجن المؤبد في قضية مخدرات بالبحيرة

محافظ القليوبية يدعو للمشاركة في الانتخابات: "لازم نجيب حق الشهيد"

محافظ القليوبية يدعو للمشاركة في الانتخابات: "لازم نجيب حق الشهيد"

حملة نظافة بمحيط المدارس بالجيزة استعدادا للانتخابات الرئاسية

حملة نظافة بمحيط المدارس بالجيزة استعدادا للانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المـؤتمـر الـرابـع لقسـم أمـراض النساء

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المـؤتمـر الـرابـع لقسـم أمـراض النساء

ضبط 500 كيلو حلاوة طحينية وسكر بمصنع غير مرخص في البحيرة

ضبط 500 كيلو حلاوة طحينية وسكر بمصنع غير مرخص في البحيرة

اختيارات الوطن

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

الأكثر قراءة

عاجل