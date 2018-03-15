نشرة أخبار الانتخابات: 1399 مقرا و44 لجنة للتصويت في القاهرة

تنشر"الوطن" نشرة أخبار الانتخابات، حيث أكد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، استعداد المحافظة الكامل لإجراء انتخابات الرئاسة والتجهيز الإداري الكامل لجميع المقرات الانتخابية سواء الفرعية وعددها 1399 مقرا، واللجان العامة وعددها 44 لجنة عامة، لاستقبال 7.4 مليون مواطن بالقاهرة للإدلاء بأصواتهم.

فيما استهل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن، موجها التحية لكل شهيد ضحى بروحه من أجل استقرار وأمن وأمان الوطن.

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محافظ القليوبية يدعو للمشاركة في الانتخابات: "لازم نجيب حق الشهيد"

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