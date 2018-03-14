نشرة انتخابات الرئاسة| بدء فترة الصمت الانتخابي ودورة تدريبية للقضاة

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إنّ الصمت الانتخابي بدأ أمس ويستمر حتى اليوم، قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج، التي تنطلق الجمعة وتنتهي الأحد المقبل.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن نزول المصريين في حشود للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، هو قرار وواجب وطني يصب في مصلحة مصر، وليس فى مصلحة شخص معين، قائلًا: "مش كتير عليكي يا مصر نقف ساعة أو ساعتين في طابور الانتخابات؛ عشان نقول رأينا".

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