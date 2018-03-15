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الوطن

نشرة انتخابات الرئاسة| أتوبيسات لنقل الناخبين بالغردقة ومؤتمر بـ"كيما"

منذ 21 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
نشرة انتخابات الرئاسة| أتوبيسات لنقل الناخبين بالغردقة ومؤتمر بـ"كيما"

صورة من لقاء حزب الوفد بكفر الشيخ لدعم السيسي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وجود نحو 110 لجان انتخابية بالمحافظة، مشيرًا إلى وجود 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب، و52 لجنة بمدينة الغردقة، و16 لجنة بمدينة القصير، و17 لجنة بمدينة سفاجا، و6 لجان بمدينة مرسى علم، و3 لجان بمدينة الشلاتين ولجنتان بمدينة حلايب، ووجه محافظ البحر الأحمر، بتوفير أتوبيسات لنقل الناخبين من المناطق البعيدة والتجمعات إلى مقارهم الانتخابية في حلايب وشلاتين.

فيما يعقد حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، مؤتمرا جماهيريا بعنوان "لماذا انتخب.. صوتي يفرق في إيه"، اليوم، بمدينة المعادي، لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس الجاري.

كما تنطلق فعاليات المؤتمر العمالي الحاشد لمصنع كيما للأسمدة بأسوان، بعد قليل، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية والذي ينظمه حملة "كلنا معك من أجل مصر.. قطاع العمال".

محافظ البحر الأحمر: 110 لجان انتخابية.. وأتوبيسات لنقل الناخبين

اليوم.. "المحافظين" يعقد مؤتمرا بالمعادي لدعم المشاركة في الانتخابات

بالصور "وفد كفرالشيخ" يقف خلف السيسي: نسانده لاستكمال الإنجازات

"كيما" تنظم مؤتمر تأييد للسيسي اليوم

مؤتمر عمال "كلنا معاك" في بورسعيد: على المصريين رد الجميل للسيسي

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