ترامب يتباهى بـ"جهله" أمام جاستن ترودو

تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه أكد لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن لواشنطن عجزا تجاريا مع أوتاوا في حين إنه لم يكن لديه أي فكرة عن الموضوع كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الخميس، وروى الحادثة ضاحكا بحسب الصحيفة التي قالت إنها حصلت على تسجيل صوتي عنها.

وقال ترامب "جاء ترودو للقائي جاستن رجل صالح، مضيفا قلت عندها خطأ يا جاستن هناك عجز تجاري لم أكن أعلم حتى قلت ببساطة إنكم على خطأ أتعلمون السبب؟ لأننا في غاية الغباء وكنت أعتقد أنهم أذكياء".

وغرد صباح الخميس قائلا "لدينا عجز تجاري مع كندا كما مع معظم الدول تقريبا".

وتابع "رئيس وزراء كندا جاستن ترودو رجل صالح ولا يحب أن يقول بإن لبلاده فائضا أمام الولايات المتحدة أثناء التفاوض لكن هذا هو الواقع بالنسبة إلى الجميع".