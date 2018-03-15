قبل انطلاق انتخابات الرئاسة.. تعرف على خريطة تصويت المصريين بالخارج

تنطلق الانتخابات الرئاسية 2018 لدى المصريين المقيمين في الخارج، بعد ساعات قليلة، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، في 139 لجنة انتخابية في السفارات والقنصليات المصرية بـ124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى على منصب رئيس الجمهورية.

ويقدر عدد المصريين في الخارج بـ9 ملايين و470 ألف و674 نسمة، وفقا لتعداد مصر 2017، وتتركز الغالبية في الدول العربية، بنسبة 65 في المائة، في دول الخليج، وتأتي السعودية في المرتبة الأولى بما يقدر بنحو 46.9 في المائة.

أما التجمع الثاني من المصريين، فيتركز في دول أوروبا بنحو 13.2 في المائة، وتتصدر الولايات المتحدة المركز الخامس من حيث عدد الناخبين المسجلين بالخارج، بعد السعودية والكويت والإمارات وقطر.

وتكمن دلالة هذه الأرقام في أن الكتلة التصويتية الكبرى للمصريين في الخارج، وهي نحو الثلثين، تتركز في دول عربية.

وجاءت أكبر نسبة تصويت، خلال الانتخابات الرئاسية 2014، في السفارة المصرية بالكويت، وجاءت السفارة في الرياض بالمركز الثاني، ثم القنصلية في جدة، والسفارة في الدوحة، القنصلية في دبي.

وحلت السفارة في هافانا (كوبا)، والسفارة في لاباز (بوليفيا) والسفارة في كوناكري (غينيا)، والسفارة في كوتونو (بنين)، في فئة الأقل تصويتا بالانتخابات الرئاسية 2014.