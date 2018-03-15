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الوطن

مقتل وإصابة 14 جنديا في هجوم مسلح في الرمادي العراقية

منذ 44 دقيقة
كتب: وكالات
مقتل وإصابة 14 جنديا في هجوم مسلح في الرمادي العراقية

العراق

قتل 7 جنود من الجيش العراقي، وأصيب 7 آخرون إثر هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي جنوب شرق منطقة الرطبة بمدينة الرمادي.

وقال مصدر محلي في محافظة الأنبار - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - إن قوة من الجيش كانت تقوم بعملية واسعة بالصحراء جنوب شرق الرطبة غرب الرمادي تعرضت لهجوم مسلح من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي بالمنطقة.

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح، لافتا إلى أن قوة من الجيش قتلت عددا من الإرهابيين خلال الاشتباك معهم.يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تواصل تطهير الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار من فلول (داعش) الإرهابي.

 

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