مقتل وإصابة 14 جنديا في هجوم مسلح في الرمادي العراقية

قتل 7 جنود من الجيش العراقي، وأصيب 7 آخرون إثر هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي جنوب شرق منطقة الرطبة بمدينة الرمادي.

وقال مصدر محلي في محافظة الأنبار - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - إن قوة من الجيش كانت تقوم بعملية واسعة بالصحراء جنوب شرق الرطبة غرب الرمادي تعرضت لهجوم مسلح من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي بالمنطقة.

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح، لافتا إلى أن قوة من الجيش قتلت عددا من الإرهابيين خلال الاشتباك معهم.يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تواصل تطهير الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار من فلول (داعش) الإرهابي.