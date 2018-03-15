ميدو عن حظوظ المنتخب في المونديال: "مش هنطلع من الدور الأول"

قال أحمد حسام ميدو، نجم المنتب الوطني ونادي الزمالك الأسبق، إن وجود كأس العالم في مصر قبل أشهر قليلة من انطلاقه يحقق أهداف ترويجية للدولة المصرية، موضحًا أن قطاع السياحة سيتسفيد من هذا الحدث، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يوجد مع المنتخب في البطولة.

وأضاف ميدو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج "مع شوبير"، الذي يُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سعيد بوجود كأس العالم في مصر، وهذا يؤكد أن مصر آمنة".

وتابع: "أنا مُظمئن على المنتخب، وقادرين على التأهل للدور الثاني على أقل تقدير رُغم صعوبة المجموعة، فلدينا لاعبون متميزون ومدرب يحبه اللاعبين كما تعودوا على الطريقة التي يلعب بها"، مستطردًا: "مش هنطلع من الدور الأول".

وأردف: "اللاعبين الكبار مثل ميسي ورونالدو ومحمد صلاح، سيصنعون الفارق وستكون لهم الكلمة العُليا".

وأوضح ميدو: "لا أتوقع مفاجآت كبيرة في المربع الذهبي للبطولة".

وأشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني قوي للغاية، موضحًا أنه يملك مدربًا مخضرمًا ولاعبين كبار، واصفًا إياه بـالمنتخب ذو الشخصية القوية، وأنه سيتواجد في المربع الذهبي للبطولة.