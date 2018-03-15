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الوطن

"المنظمة العربية" تدين الاعتداء العنصري على مريم وتطالب بتحقيق مصري

منذ 33 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
"المنظمة العربية" تدين الاعتداء العنصري على مريم وتطالب بتحقيق مصري

أرشيفية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن أسفها وصدمتها إزاء الاعتداء العنصري الآثم على الطفلة المصرية مريم عبدالسلام في مدينة نوتنجهام البريطانية مطلع مارس الجاري، وهو الاعتداء الذي قامت به عشرة من الفتيات البريطانيات، وأدى إلى وفاتها مساء أمس، ما يعكس تفشي العنصرية في المجتمع البريطاني، وخاصةً روح الكراهية والتمييز والنزوع للعنف ضد العرب والمسلمين.

وأدانت المنظمة هذه الجريمة النكراء التي تأتي بعد سلسلة من الاعتداءات الإرهابية التي قام بها يمينيون متطرفون في أوقات سابقة، وأدت في إحداها لإزهاق أرواح مصلين مسلمين، ولم تكن التدابير السياسية والثقافية كافية لمنع انزلاق قطاعات مجتمعية في بريطانيا لهذا الانحدار الخطير على مستوى الأطفال.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم، إن الجريمة التي وقعت بحق الطالبة مريم تؤكد أن السلطات البريطانية لم تتخذ إجراءات كافية لمعالجة نزعات الكراهية المقيتة، حيث تواصل الاعتداء عليها لفترة طويلة أمام المارة دونما تدخل للحيلولة دون الاعتداء، بما في ذلك ملاحقتها داخل اتوبيس عام وسحلها لمسافة كبيرة، فضلاً عن سوء التشخيص الطبي الذي لم يكشف عن إصابتها بنزيف في المخ، ما أدى لتدهور حالتها بعد صرفها من المستشفى، وقاد إلى وفاتها مساء أمس.

ورحبت المنظمة بقرار النائب العام المصري فتح تحقيق في الجريمة، كما رحبت بقرار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تشكيل وفد برلماني للسفر بشكل عاجل لمتابعة التحقيقات في بريطانيا.

وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق مصري بريطاني مشترك لتوفير الطمأنينة العامة في البلدين بشأن التحقيقات، وبما يدعم على نحو مثمر جهود الحكومتين في مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والعنصرية.

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