حوار| ممثل "المصريين بالخارج" في أمريكا: متحمسون لانتخابات الرئاسة

قال الدكتور ناصر صابر، ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الجالية تقدر بحوالي 900 ألف أمريكي من أصل مصري، وتم التنسيق مع جميع الجمعيات المصرية في الولايات المتحدة، وعقدت العديد من المؤتمرات لتوعية المواطنين بالولايات المختلفة بضرورة المشاركة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف صابر في حواره لـ"الوطن"، أن الانتخابات نقطة انطلاقة مع كل مواطن مصري مقيم في الخارج، وبداية التحديات الفعلية التي ستتحول من مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" إلى أرض الواقع.

وإلى نص الحوار..

- ما الاستعدادات التي قمتم بها قبيل الانتخابات الرئاسية؟

نسقنا مع جميع الجمعيات المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعقدنا العديد من المؤتمرات لتوعية المواطنين بالولايات بضرورة المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر، ونجتمع على مدار الساعة من أجل تقديم مظهر حضاري للانتخابات الرئاسية ومتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وعقدنا اجتماعا تنسيقيا، ونعتبر الانتخابات نقطة انطلاقة مع كل مواطن مصري مقيم في الخارج، وبداية التحديات الفعلية التي سنحولها من مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وحمل الأعلام إلى الواقع عبر فعاليات أكثر إفادة لمصر، وهذا واجب الوطن علينا وعلى كل مغترب خارج البلاد، ونقوم بالرد على جميع التساؤلات المطروحة من قبل الإعلام الأمريكي والأوروبي والمواد الإعلامية المغلوطة التي تبث ضد مصر في الخارج، ونقول للمصريين في الولايات المتحدة الأمريكية "انزلوا وشاركوا".

- ومن المسئول عن هذه اللجنة؟

اللجنة برئاسة سمير البسيوني، وهو أول مصري كان محافظا لأحد مقاطعات ولاية نيوجرسي، بالإضافة لأمجد مكي المسئول الإعلامي للجنة وعدد كبير من الشباب الذي يتابع الأخبار بشكل مستمر واللقاءات والتصريحات بشكل مستمر.

- كم يبلغ عدد أعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية؟

حوالي 900 ألف أمريكي من أصل مصري، وتعتبر المنطقة الشرقية لاسيما نيويورك أكبر تجمع للمصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدر بثلث عدد الجالية المتواجدة هنا، ويليها واشنطن العاصمة وفيرجينيا وكاليفورنيا وشيكاغو.

- وماذا عن شباب الجالية المصرية في الولايات المتحدة، وكيف يرون الانتخابات الرئاسية؟

نجلتي اختارت دراسة العلوم السياسية في الجامعة وهذه هي السنة الثانية لها، حتى تدافع عن مصر وتدحض جميع الأكاذيب التي تتناولها وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية، والشباب المصري هنا سعيد جدا بالمشاركة لاسيما الجيل الذي سيشارك منهم لأول مرة في استحقاق انتخابي، إذ إننا حديثيين في هذه العملية الديمقراطية والشباب سعيد بممارسه حقوقة السياسية والشباب فضل المشاركة في التصويت بالانتخابات وتنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات لأنهم يعتبرونه حقا سياسيا اكتسبوه من البلد كمصريين مقيمين في الخارج.

- كيف تتعاملون مع المعارضين من أبناء الجالية؟

بالفعل يوجد معارضين ولكن لا نهتم بهذا ونعتبر أن هذا ضمن التحديات التي نتحمل مسئوليتها للدفاع عن مصر، ولكن أرى أن مؤيد ومعارض لابد أن يلتف حول الدولة في هذا التوقيت التي تحارب فيه الإرهاب.

- ما سبل الراحة التي وفرت لأبناء الجالية خلال الانتخابات؟

نوفر أوتوبيسات لأبناء الجالية الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن أماكن التصويت، ومساعدة كبار السن الذين يريدون المشاركة في الانتخابات ولكن ظروفهم الصحية تمنعهم ونقوم بعمل كل هذا بدون أي تمويلات بل نشارك بعضنا البعض حبا في مصر.