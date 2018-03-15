محافظ كفرالشيخ: الدعم الكامل لقواتنا المسلحة في الحرب ضد الإرهاب

وجه اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم، التحية لشهداء الوطن الأبطال، مطالباً الجميع الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، معلناً الدعم الكامل لقواتنا المسلحة وجهاز الشرطة في حربها الشاملة ضد الإرهاب في سيناء الحبيبة، التي تتم من أجل الشهيد ومن أجل مصر.

وقال محافظ كفرالشيخ، خلال إحتفال المحافظة بيوم الشهيد، لابد أن نواجه جميع التحديات والمخططات التي تسعى قوى الشر في محاولتهم الفاشلة للنيل من الوطن، وستظل مصر قوية عصية على الظالمين، ويقدم شهدائنا الأبرار دمائهم من أجل مصر.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الجميع تعلم الدرس من خلال المحن والمنعطف الخطير التي مرت به مصر، قبل ثورة الشعب في 30 يونيو، والتي شهد لها العالم، بأن مصر تستطيع وتعرف المجتمع الدولى على مدى عظمة الشعب المصري.

ودعا الجميع الى التكاتف، خلف قيادتهم وجيشهم العظيم وعدم الالتفاف إلى الشائعات الخبيثة، وعدم اعتمادنا في الحصول على المعلومات على مصادر مشوشة، وضرورة التعرف على الأحداث من خلال السويشيال ميديا التي تكون في بعض الوقت معلومات مضللة.

حضرا الاحتفال اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، واللواء شكرى الجندى، واللواء هانى النواصرة، والدكتور عبد العزيز حمودة، والدكتور خالد الهلالى، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية والشعبية، بالمحافظة وأسر الشهداء.