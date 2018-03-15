رئيس "المركزي للتعمير" يزور للمرة الأولى مشروعات جنوب سيناء

قال المهندس محسن حامد رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة، إن اللواء مصطفى العجوز نائب وزير الإسكان رئيس الجهاز المركزي للتعمير زار محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، وتفقد خلالها مشروعات تنموية وخدمية ينفذها جهاز تعمير سيناء في مدن الطور وشرم الشيخ.

وأضاف أن الجولة بدأت بزيارة هضبة أم السيد بشرم الشيخ لمتابعة أعمال تطوير وتهذيب الهضبة بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليون جنيه.

كما توجه العجوز يرافقه المهندس محسن حامد، والمهندس السيد فهمي رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء إلى منطقة تطوير العشوائيات بحي الرويسات بشرم الشيخ لتفقد 500 وحدة سكنية بتكلفة 230 مليون جنيه إلى جانب ترفيق 604 قطعة أرض بالبنية التحتية الكاملة "مياه – صرف صحي – طرق – كهرباء" بمنطقة الرويسات بتكلفة 480 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قرر تسليم الوحدات السكنية الجديدة بالرويسات للمواطنين المستحقين في أعياد تحرير سيناء خلال شهر إبريل المقبل، وأن يتم عمل مزايدة علنية على الأراضي التي تم ترفيقها.