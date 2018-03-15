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الوطن

الانتخابات والإرهاب.. كيف تؤثر نسبة المشاركة في حرب مصر ضد التطرف؟

منذ 41 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
الانتخابات والإرهاب.. كيف تؤثر نسبة المشاركة في حرب مصر ضد التطرف؟

صورة أرشيفية

انطلق تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، قبل أيام من بدء التصويت بالداخل، وسط دعوات بالمشاركة في الانتخابات على الصعيدين الرسمي والشعبي، وارتبطت بزيادة نسبة المشاركة، وأن الانتخابات جزء لا يتجزأ من الحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر.

تواصلت "الوطن" مع خبراء لمعرفة مدى تأثير نسبة المشاركة في الانتخابات بالحرب على الإرهاب، وأكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم النفس السياسي بالجامعة الأمريكية، أن الإرهاب أساسه تقسيم المجتمع، ويستهدف الأقليات الدينية بتفجير الكنائس والفتنة الطائفية، بغرض إشعال حرب أهلية، ويستهدف فئات الجيش والشرطة والقضاء لإظهار وجود فجوة كبيرة بين شرائح المجتمع لتمزيقه.

وأوضح صادق، أن زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، حتى لو لم تحدث تغييرا، يعني تأييد استمرار النظام السياسي القائم، والثقة في سياساته وشرعيته، وأيضا يصدر للخارج صورة بأن النظام مستقر، والدولة والمجتمع متحدان ضد الإرهاب، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية تهدف لهز الثقة الشعبية في النظام، عن طريق التشكيك بجدوى العملية الانتخابية، حتى تخرج نسبة المشاركة ضعيفة.

وأشار إلى أن ضعف المشاركة في الانتخابات سيهز ثقة العالم بالنظام القائم، ويظهر الحكومة بالشكل الضعيف، الذي بدوره سيضر جهودها الكبيرة في مجالات السياحة والاستثمار، لافتا إلى أن الدعاية المبالغ فيها التي تنفذها الدولة ومؤيدوها للحث على المشاركة بالانتخابات، من الممكن أن تؤدي لأثر عكسي وتعمل على خفض نسب المشاركة.

من ناحيتها، الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أكدت أن المشاركة في الانتخابات بأعداد كبيرة، ووجود طوابير انتخابية سيبعث عدة رسائل للجماعات الإرهابية، مفادها أن الشعب متكاتف ومتكتل خلف النظام السياسي والدولة، وأن الوطن مستقر والشعب راض عن قيادته بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، وللعالم الغربي بإعلامه أن النظام السياسي قوى وراسخ وثابت، رغم كل محاولات الوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ومحاولات إشعال الأوضاع.

وأوضحت خضر، أن الدولة بمؤسساتها، جيش وشرطة ووزارات تقوم بدورها على أكمل وجه لتنشيط الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، لذا فعلى المواطنين أيضا القيام بدورهم والنزول بكثافة لتكملة صورة العرس أمام العالم، مشيرة إلى أن الفنانين المصريين لم يقوموا بدورهم على الوجه الأمثل لحشد الناس وحثهم على النزول للانتخابات.

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