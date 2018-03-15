قبل ساعات من التصويت.. الجالية في هولندا تستعد بأتوبيسات لنقل الناخبين

ساعات وتنطلق الانتخابات الرئاسية للمصريين بهولندا بعد 3 مؤتمرات و4 ندوات و6 اجتماعات نظمها مجلس الجالية المصرية في هناك بالاشتراك مع اتحاد المصريين، لحشد أعضاء الجالية المصرية للتصويت بالانتخابات، باعتبارها تمثل واجبا وطنيا تمليه عليهم مسؤوليتهم الوطنية.

وخلال أيام التصويت، أكد مجلس الجالية المصرية بالتعاون مع اتحاد المصريين هناك على استئجار أتوبيسات لتنقل المصريين الراغبين بالتصويت من كافة أنحاء هولندا للتسهيل على المشاركين في العملية الانتخابية، على أن تتحرك الرحلات يومياً في تمام الثانية عشر ظهرًا.

علي عمار قطب، مصري مقيم بهولندا، قال إن المصريين في هولندا أنهوا الاستعدادات للمشاركة بالانتخابات، مؤكدًا أن الانتخابات عرس يجب على المصريين بالداخل والخارج المشاركة فيه حتى يرى العالم مكانة مصر الحقيقية.

مصري مقيم في أمستردام: الانتخابات محفل والمشاركة تدفع عجلة التنمية إلى الأمام

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام تختلف عن كل المرات التي سبقتها، موضحًا أنها يجب أن تكون موجهة ضد من لا يريدون الخير لمصر وأن المشاركة هذه المرة ستكون طعنة في صدر أعداء الوطن.

وأعرب "قطب" عن فرحته بالإنجازات التي حققتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية، معرباً عن ثقته الكاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "الرؤية أصبحت واضحة الآن، والمصريين أدركوا من يعمل من أجل مصلحتهم.

وتابع "قطب"، أن عجلة التنمية قد بدأت خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى ولن يستطيع أحد إيقافها.

"الحاقد فقط هو الذي سيتجاهل حجم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، بهذه الكلمات عبر "قطب" عن الانجازات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية التي تحققت علي أرض الواقع من وجهة نظرة.

واختتم "قطب" حديثه، بأن المصريين يجب عليهم المشاركة في الانتخابات حتي لا تدخل مصر في حسابات أخرى، موضحًا أن المصريين يجب عليهم الصبر حتي يحصدوا نتاج صبرهم.

وقال "الأرض موجودة والبيت موجود والأسرة موجودة مش مهم الأكل يجي في أي وقت".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.