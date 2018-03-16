سفير مصر بأستراليا لـ"الوطن": أبناء الجالية يتجمعون لانتخاب رئيسهم

قال محمد خيرت، السفير المصري في أستراليا، إن السفارة والقنصليات بدأت مبكرا في الاتصال بالجالية المصرية في أستراليا والجمعيات والكنائس والجمعيات الإسلامية للاستعداد لانتخابات الرئاسة، وبدأت تكثيف الاتصالات بأعضاء الجالية.

وأضاف خيرت في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أعضاء الجالية المصرية في أستراليا وزارت الجمعيات الخاصة بهم وشهدت اللقاءات تفاعلا كبيرا، وهذا لن يؤثر على التصويت فقط في الانتخابات الرئاسية بل ظهر تقديرا كبيرا منهم للقيادة السياسية والقوات المسلحة التي تخوض حربا ضد الإرهاب، والتفاعل منهم كان غير مسبوق، فالجالية تعتبر حائط صد لمصر في الخارج، وهناك توقعات بزيادة نسب المشاركة من قبل المصريين في أستراليا في الانتخابات الرئاسية".

وأوضح أن أستراليا كدولة من دول المهجر مثل كندا، ويوجد عدد كبير من الجالية بها لا يمتلكون بطاقات رقم قومي، ورغم عدم تمكنهم من التصويت يقومون بعمل مجهود رائع، لدعم السفارة قائلا: "لأول مرة أرى المصريين هنا يتجمعون في الحدائق العامة للذهاب للتصويت في السفارة والقنصليات".

وأكد أن السفارة فتحت أبوابها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ ساعة تقريبا، وشهدت إقبالا من قبل أبناء الجالية، لكن التدفق على اللجان الانتخابية سيكون مساء اليوم الجمعة والسبت والأحد نظرا لكونهما يوم إجازة.