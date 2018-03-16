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الوطن

بالصور| الأنبا سوريال.. أول مصري بأستراليا يصوت في الانتخابات الرئاسية

منذ 42 دقيقة
كتب: الوطن
بالصور| الأنبا سوريال.. أول مصري بأستراليا يصوت في الانتخابات الرئاسية

الأنبا سوريال يصوّت في الانتخابات

بدأت المصريون المقيمون في أستراليا، منذ قليل، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة لعام 2018 بسفارة مصر.

وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا على التصويت، بملبورن، وكأن أول المصوتين الأنبا سوريال أسقف ملبورن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

 

 

 

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