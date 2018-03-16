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الوطن

الجالية المصرية تشارك في برنامج على التليفزيون الروماني عن الانتخابات

منذ 19 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الجالية المصرية تشارك في برنامج على التليفزيون الروماني عن الانتخابات

تصويت المصريين في الخارج

قال المحلل السياسي الدكتور عبد الله مباشر، إن الجالية المصرية في رومانيا مستعدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" خلال تغطية قناة "إكسترا نيوز" الفضائية أن بعض أفراد الجالية المصرية شاركوا في برنامج اسمه "الفراعنة" تمت إذاعته عبر شاشة التلفزيون الروماني، من أجل شرح كل شيء عن الانتخابات الرئاسية المصرية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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