بالصور| بـ"سيلفي" و"أعلام".. إقبال كثيف من المصريين للتصويت في الأردن

شهدت السفارة المصرية في الأردن ومقرها عمان، إقبالًا كثيفًا من قبل المصريين المقيمين بالأردن للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، وحرص المصريون على حمل أعلام مصر والتواجد أمام السفارة منذ الصباح الباكر، كما حرص البعض على التقاط صور تذكارية "سيلفي" أمام السفارة.

وحرصت السفارة المصرية في الأردن، على توفير مقاعد لانتظار الناخبين مع إنهاء كافة الإجراءات اللوجيستية لتسجيل الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أنها نسقت مع السلطات الأردنية لتسهيل وصول الناخبين إلى مقر السفارة في عمان والقنصلية في العقبة.

من جانبه، قال عادل جابر، الأمين العام للمصرين في الخارج فرع الأردن، إن السفارة شهدت إقبال كبير من المصريين القيمين فى المملكة الأردنية، في عرس ديمقراطي، حيث توافد المئات على مقر السفارة حاملين أعلام مصر مُصريين على المشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي، مضيفًا أن تسهيل السلطات الأردنية وصول الناخبين عمل على زيادة الأعداد منذ الساعات الأولى لبدء التصويت.

ودعا "جابر"، المصريين المقيمين في الأردن، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وإختيار رئيس مصر والتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم الدستوري، وإثبات للعالم أن المصريين قادرين على التعبير عن آرائهم وحبهم لبلدهم.

انطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.