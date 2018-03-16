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الوطن

وزير الصحة يترأس الجلسة الأولى للجنة العليا للسياحة العلاجية بشرم

منذ 23 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
وزير الصحة يترأس الجلسة الأولى للجنة العليا للسياحة العلاجية بشرم

جانب من اجتماع اللجنة

ترأس الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، الجلسة الأولى للجنة العليا للسياحة العلاجية التي عقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة.

وقال وزير الصحة إنه تم تشكيل اللجنة العليا للسياحة العلاجية بقرار مجلس الوزراء رقم 2813  لسنة 2017 م برئاسة وزير الصحة ووزير السياحة وبعضوية رئيس الأمانة الطبية المتخصصة وممثل عن وزارة السياحة وممثل عن وزارة الطيران المدني وممثل عن التنمية المحلية وممثل عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل عن الهيئة العامة للاستعلامات وممثل عن الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وممثل عن وزارة الخارجية وممثلين عن غرفة الرعاية الصحية والسياحة والمنشات الفندقية وعدد من الشخصيات العامة.

وأضاف وزير الصحة أنه تم تحديد موقعين لمقر انعقاد اللجنة أحداهما بمركز العمليات المتقدم بمدينة شرم الشيخ والآخر بالدور الثاني بمبني وزارة الإسكان بالقاهرة.

وأشار إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة العليا للسياحة هو عرض دراسات وأفكار جديدة  للاستفادة من المقومات الطبيعية المختلفة بمصر لجذب الآلاف من السائحين العاشقين للسياحة العلاجية.

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