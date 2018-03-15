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الوطن

العجوز يلتقي موظفي تعمير جنوب سيناء ويتفقد مشروع التنمية المتكاملة

منذ 5 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
العجوز يلتقي موظفي تعمير جنوب سيناء ويتفقد مشروع التنمية المتكاملة

اللقاء بالعاملين في الجهاز

عقد اللواء مصطفى العجوز نائب وزير الإسكان رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اجتماعًا موسعًا، اليوم، بموظفي تعمير منطقة جنوب سيناء بحضور المهندس محسن حامد رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة، والمهندس السيد فهمي رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، وتناول اللقاء الذي عقد في مقر منطقة تعمير جنوب سيناء المشروعات التي ينفذها الجهاز على أرض جنوب سيناء.

وقال العجوز إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بعناية أي مشروعات تتم على أرض سيناء، وشدد على ضرورة متابعة المشروعات بصفة مستمرة ومحاسبة المقصرين.

وطالب ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من المشروعات طبقًا للخطة الموضوعة.

وعلى هامش زيارته الأولى إلى محافظة جنوب سيناء تفقد العجوز والوفد المرافق له عدة مشروعات بمدينة طور سيناء، حيث تفقد موقع إنشاء 60 بيتًا بدويًا في قرية الحبيل الجديدة بتكلفة 22 مليون جنيه و30 بيتًا بدويًا بقرية الوادي بتكلفة 3.7 مليون جنيه.

وتفقد العجوز مشروع المزارع النموذجية بوادي مكتب بتكلفة 5 مليون جنيه، وأشاد بالمنتجات التي تنتجها المزارع وتخدم أبناء المحافظة وتقوم لهم خضر وفاكهة بأسعار مخفضة وشاهد العجوز المنتجات اليدوية التي تقوم بها المتدربات داخل مشغل جهاز التعمير.

جدير بالذكر أن جنوب سيناء بها 12 مزرعة نموذجية وهي ضمن مشروع التنمية المتكاملة وتصل تكلفة المشروع نحو 80 مليونًا وتضم كل مزرعة صوب زراعية لإنتاج خضر وفاكهة وأحواض سمكية ونخل وأغنام ومنحل بالإضافة إلى الزيتون.

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