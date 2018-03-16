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الوطن

السفير الروسي بمصر: إقبال كثيف من مواطنينا لاختيار الرئيس الجديد

منذ 19 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
السفير الروسي بمصر: إقبال كثيف من مواطنينا لاختيار الرئيس الجديد

السفير الروسي

قال سيرجي كيربيتشنكو السفير الروسي لدى القاهرة، إن هناك 3 مراكز لتصويت الروس المقيمين في مصر، لاختيار الرئيس روسيا الجديد، مشيرا إلى أن المراكز موجودة في القاهرة والإسكندرية والغردقة.

وأضاف السفير الروسي، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 8 مرشحين مسجلين رسميًا منافسين للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الناخب حر في اختيار أحد المرشحين الـ8.

وأكد السفير الروسي، أن هناك تقيدًا بكل الإجراءات والقوانين الروسية في إجراء العملية الانتخابية، وأن الإقبال يعد كبيرا حتى الآن على التصويت.

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