رئيس "الوطنية للانتخابات": الكويت ودبي وجدة الأكثر تصويتا

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في الخارج، مؤكدا أن نسب الإقبال جيدة حتى الآن بين الناخبين.

وقال إبراهيم، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، إن الكويت ودبي وجدة أكثر الأماكن اقبالا وتصويتا حتى الآن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.