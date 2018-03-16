رئيس "علشان نبنيها" بالخارج: المصريون لا يستسلمون للمؤامرات

قال الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب ورئيس قطاع المصريين بالخارج بحملة "علشان نبنيها"، إن ما تشهده السفارات اليوم في بداية التصويت في الخارج هو دليل جديد على قوة المصريين ووعيهم واستعدادهم للتضحية بكل غالي ونفيس من أجل مصر، وأن الرهان على المصريين في الخارج دائمًا رابح، منوهًا بأن تلك الحشود الكبيرة للمصريين والتي احتشدت للتصويت في الانتخابات الرئاسية ما هي إلا رسالة واضحة للعالم أن المصريين لا يقبلون الهزيمة ولا يستسلموا للمؤامرات التي حاول البعض من المعاديين للدولة المصرية أن يصنعوها من خلال دعاوى عدم النزول للانتخابات حتى يظهر النظام المصري بصورة غير شرعية وحتى تبدأ الجماعة الإرهابية إطلاق خطوتها الثانية بإعلان حكومة الخارج بدعوي عدم شرعيه الانتخابات وعدم اعتراف المصريين بها.

وأكد حسين، أن المصريين دائما يثبتون أنهم أكثر قوة وصلابة وقت الأزمات، وها هو معدن المصريين يظهر جليًا اليوم أمام لجان الانتخابات في السفارات المصرية والقنصليات المختلفة.

وأعلن عضو مجلس النواب ورئيس قطاع المصريين بالخارج بحملة "علشان نبنيها"، أن غرفة العمليات المركزية بالحملة تتابع على مدار الساعة نسب الحضور من خلال المندوبين الرسميين في كل لجنة انتخابية، وأن هناك تعاونًا كاملًا لتذليل أي عقبات تواجه المصريين خلال التصويت.

وأشاد حسين، باستعداد السفارة المصرية بالكويت لاستقبال الناخبين والتجهيزات التي قدموها لتسهيل عملية التصويت على المواطنين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، ويدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.