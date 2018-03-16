تعرف على آخر منطقة ينتهي عندها اقتراع المصريين في الخارج

بدأت اليوم الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج بـ 139 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 124 دولة، للتصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها المرشحان الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

وتعد القنصلية المصرية في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، آخر مركز انتخابي يفتح أبوابه مساء اليوم، وتحديدا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم انتهاء التصويت به في تمام السادسة صباح الاثنين بتوقيت القاهرة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.