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الوطن

بالفيديو| إقبال كثيف من المصريين في إيطاليا للتصويت بانتخابات الرئاسة

منذ 32 دقيقة
كتب: مصطفى نجيب
بالفيديو| إقبال كثيف من المصريين في إيطاليا للتصويت بانتخابات الرئاسة

إقبال شديد من المصريين في إيطاليا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو من إيطاليا، يظهر توافد أبناء الجالية المصرية على القنصلية المصرية في ميلانو، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويظهر الفيديو وقوف المصريين المقيمين بإيطاليا من الجنسين في طابور بانتظام أمام القنصلية حاملين الأعلام المصرية، ومصطحبين معهم أطفالهم وسط أجواء احتفالية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات

الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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