سفير مصر بواشنطن يشكر المصريين على مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات

أدلى السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة في التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك باللجنة الفرعية لانتخابات المصريين بالخارج المنعقدة بمقر السفارة المصرية في واشنطن.

وخلال تواجده باللجنة، حرص السفير على تحية المواطنين المصريين الذين تواجدوا أمام مقر اللجنة منذ الصباح الباكر، حيث أجرى حوارات ودية معهم، موجهًا لهم التحية على حضورهم للمشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وحرص الناخبون على التقاط الصور التذكارية مع السفير بقاعة انتظار الناخبين بالسفارة، معربين عن سعادتهم البالغة وفخرهم بما تشهده مصر من تجربة ديمقراطية.

وطالب السفير ياسر رضا أعضاء السفارة بتسخير كافة الإمكانيات لتسهيل عملية التصويت لتجري في سهولة ويُسر.

ووجه السفير تعليماته بأن تعمل اللجنة الفرعية للانتخابات في واشنطن على مدار الاثنتي عشرة ساعة المخصصة للانتخاب دون توقف، وذلك من أجل التيسير على الناخبين وعدم تأخيرهم بأي شكل من الأشكال.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.