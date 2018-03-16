"المصريين الأحرار": الناخبون بالدوحة يرفعون الأعلام عقب انتخاب الرئيس

قال حزب المصريين الأحرار في بيان له، إنه في إطار متابعة الحزب لمسار عملية التصويت والاقتراع في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جمهورية مصر العربية بالخارج، شهدت السفارة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة توافد العديد من أبناء مصر الأوفياء للإدلاء بأصواتهم في أول أيام انتخابات المصريين بالخارج لاختيار رئيس الجمهورية.

كما حرص المصريون، بحسب بيان الحزب على حمل أعلام الجمهورية واصطحاب أبنائهم من الأطفال ليرسخ داخلهم مفاهيم الدولة المصرية وأهمية الحفاظ عليها ومساندتها وسط المخاطر.

ويثمن الحزب انتفاض واصطفاف أبناء مصر بكافة الدول بجانب الوطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.