مسؤول الشكاوى بوزارة "الهجرة": أغلب الاستفسارات عن أماكن التصويت

قال محمد شكري، مسؤول الشكاوى بغرفة عمليات وزارة الهجرة، إن الغرفة تصدر تقريرًا عن الانتخابات كل ساعة تقريبًا، مشيرًا إلى أنه تم استقبال 117 استفسار حتى الآن.

وأضاف خلال لقاء له مع قناة "أون لايف" ِأن أغلب الاستفسارات من المصريين في الخارج حول أماكن التصويت، والمستندات اللازمة للتصويت، موضحًا أن هناك عدة مشاكل واجهت المصريين في الانتخاب في إقليم كردستان.

وتابع مسؤول الشكاوى بغرفة عمليات وزارة الهجرة أنه تم الرد على كل الاستفسارات، موضحًا أنه الغرفة لديها قائمة كاملة بأماكن السفارات والقنصليات.

وواصل: "حاسين إن فيه فرحة في الشوارع بين الناس اللي بتنتخب، وبيتصوروا وبيشاركو صورهم وفيديوهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.