سفير مصر بالكويت: الإقبال على المشاركة بانتخابات الرئاسة يدعو للفخر

قال السفير طارق القوني سفير مصر بالكويت، إن الإقبال كان شديدا على المقار الانتخابية بالكويت ويدعو للفخر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشاركة الجالية المصرية بالكويت كانت مميزة وبينت مدى حرصهم على رسم مستقبل وطنهم.

وأشار، إلى أن ما لمسه خلال المشهد الانتخابي، اليوم، هو إصرار المصرين على النزول بكثافة وقت الحر الشديد ووقت الأمطار والعواصف بعد ظهر اليوم، وحرص فئة ذوي الإعاقة على المشاركة في هذا العرس الانتخابي، لافتا أن المصرين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة اليوم من خلال مشاركتهم المتميزة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.